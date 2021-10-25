Şarkıcı Berdan Mardini’ye Dolarlar Yağdı

Geçtiğimiz akşam Zorlu Raffles Otel‘deki Fidan-Berat Ölmez çiftinin düğününde sahne alan Berdan Mardini, söylediği şarkılarla herkesi eğlendirdi.

Sahnede kaldığı süre boyunca paraların havada uçtuğu düğünde Mardini‘nin kafasından aşağı birçok kez dolarlar atıldı. Ünlü şarkıcı, avuç avuç atılan dolarların karşısında şaşkınlığını saklayamadı.

Mardini, “Arkadaşlar dolar kurundan haberiniz yok galiba. Allah daha çok versin de biraz fazla dolar atılmadı mı sanki?” diyerek gülümsedi. Davetliler, şarkıcının bu sözü üzerine kahkahalara boğuldu.