Cilt bakım rutininizde doğal içerikleri tercih ediyorsanız bitkilerden gelen gücü keşfe çıkmaya ne dersiniz Doğanın mucizevi bitkilerinin gücüyle hazırlanan Harrem Hidrosol Serisi, zengin içerikleriyle hem cildinize ve hem de ruhunuza iyi gelecek formüller sunuyor. Bitkilerin iyileştirici gücünü kullanarak birbirinden şifalı çiçek suları (hidrosol) hazırlayan Harrem, geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan bu özel ürünleri aynı reçeteler ile sunmaya devam ediyor.

Parlak ve Canlı bir Cilt

Harrem Akgünlük Suyu doğadan gelen %100 saf içeriğiyle, kırışıklık ve sarkmaları hedef alarak, cildi onarmaya ve beslemeye yardımcı oluyor. Doğal antibakteriyel özelliği ile cildinizi koruma altına alan Akgünlük Suyu, tonik olarak ya da makyaj öncesi baz olarak kullanıldığında, kırışıklık ve sarkmaları önlemeye yardımcı oluyor. Cildi nemlendirerek daha sıkı, parlak ve canlı bir cilt görünümü elde etmenizi sağlıyor. Akgünlük Suyu ayrıca vücudun direncini kuvvetlendiren yatıştırıcı özelliği ile öne çıkıyor ve meditasyon yaparken çok sık kullanılıyor.

Akne ve Sivilce Karşıtı Bakım

Harem Karanfil Suyu doğadan gelen %100 saf içeriğiyle, akne ve sivilce sorunlarını azaltmaya, cildi beslemeye ve onarmaya yardımcı oluyor. Ciltteki akne ve sivilce gibi sorunların azalmasına yardımcı olan Harrem Karanfil Suyu, cildi beslemeye ve onarmaya destek oluyor. Tonik olarak uygulanabilen saf içerikli Karanfil Suyu, düzenli kullanımda ergenlik dönemi sivilcelerine iyi gelirken leke olumunu da önlemeye yardımcı olur.