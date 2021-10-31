Rutine ek: Günlük beyin dökümü

Psikoloji biliminin günlük rutinlerimi iyileştirmeye yönelik armağanları yadsınamaz. Peki biz bunları hangi ölçüde değerlendiriyoruz? Kendinizi daha rahat ve özgüvenli hissettirecek, günlük sadece 15 dakikanızı ayıracağınız minik bir rutinle ruhen büyüyeceksiniz.

İhtiyaç listesi; iç evreniniz bir kağıt ve kalemden ibaret.

3 günlük basit bir beyin dökümü planlıyoruz…

1. Gün

Hayatı benim için anlamlı kılan şey ne?

Şu an gerçekleştirmekten zevk aldığım eylemler neler?

Sabahları uyanma amacım ne?

Korkularım, üstüne nasıl gidebilirim?

2. Gün

Birinden aldığım ve geri verebileceğim bir tavsiye

Ne beni geriyor?

Yakın zamanda modumu yükseltecek olaylar neler?

Hayat mottom ne?

3. Gün

Hayallerim için nelerden feragat ediyorum?

Gururlandığım 3 şey

Bugün için önceliklerim

Öz sevgimi kendime nasıl ifade edebilirim?

Başlamaktan korkmayın. Daha iyi hissetmek her zaman için makul bir alternatif.