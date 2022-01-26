Romanyalı şarkıcı Inna yeni şarkısının tanıtımı için İstanbul’a gelirken yoğun kar yaşışı nedeniyle uçağının Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı’na inmesinin ardından programını iptal edip ülkesine kara yoluyla döndü.

Önceki gün ülkesinden uçakla yola çıktı Romanyalı şarkıcı Inna’nın uçağı kar yağışı ve kuvvetli fırtına nedeniyle İstanbul Havalimanı’na inemeyince Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı’na yönlendirildi. Şarkıcı Inna, ilçedeki bir otelde konakladı.

Edirne’de PCR testi yaptırdı

Bulgaristan, koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkeye girenlerden PCR testi istediği için Inna da saat 02.00 sıralarında Edirne’de özel bir hastanede PCR testi yaptırdı. Şarkıcı, test sırasında hastane çalışanlarından ilgi gördü. Sağlık çalışanlarıyla fotoğraf çektiren Inna, hastanede yaklaşık 2 saat bekledikten sonra negatif çıkan test sonucunu alarak karayoluyla Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkış yaptı.