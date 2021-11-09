Roman vatandaşlar kızdı! ‘Üç Kuruş’ dizisi RTÜK’e şikayet edildi

Show TV’de yayınlanmaya başlayan yeni dizi ‘Üç Kuruş’, yayın hayatına başlar başlamaz Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na şikayet edildi. Roman vatandaşlara karşı ayrımcı ve aşağılayıcı söylemler içerdiği iddia edilen dizi, Roman Dernekler Federasyonunu ayağa kaldırdı.

Hazırlanan şikayet dilekçenin RTÜK’e gönderilmesinin ardından Anadolu Yakası Roman Dernekleri Federasyonu, Marmara Bölgesi Roman Dernekler Federasyonu ve Çepni Dernekleri Federasyonu temsilcileri ile CHP İzmir Milletvekilleri Kani Beko, Atila Sertel ve Özcan Purçu basın açıklamasında bulundu.

“Bu dizinin takipçisi olacağız”

Roman derneklerini temsilen bir konuşma hazırlayan Sinan Karaca Öztürk, diziyi RTÜK’e şikayet ettiklerini belirterek, “Türkiye’deki hiçbir topluma yapılamayacak, bir Kürt, bir Alevi, bir Çerkes ve diğer vatandaşlara yapılamayacak hiçbir şeyin Romanlara yapılamayacağını burada Roman kardeşlerimizle, vekillerimizle beraber göstermek için buradayız. Bu dizinin de takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

Diziyi kınadı

CHP İzmir Milletvekillerinden Kani Beko, yıllarca Roman vatandaşlarla İzmir’de birlikte yaşadıklarını söyleyerek, “Bu topraklar güzel topraklar. Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz.” dedi

Atila Sertel ise, Romanların Türkiye’nin en renkli ve neşeli insanları olduğunu dile belirterek dizini kınadı.

“Türkiye Cumhuriyeti’nde herkes eşittir”

Türkiye’de kimsenin ötekileştirilmemesi gerektiğini söyleyen Sertel, “Biz bu topraklarda beraber doğduk. Hiç kimse annesini, babasını Allah dışında tayin edemez. Hiç kimsenin kimseden bir santim, bir derece üstünlüğü yoktur. Türkiye Cumhuriyeti’nde herkes eşittir.” dedi.

“Gelin bizim gerçek hayatımızı görün”

‘Üç Kuruş’ dizisinin Romanların hayatını doğru yansıtmadığını belirten Özcan Purçu, dizi hakkında “İnsanların hayatlarını, evinizdeki masa başlarında senaryoya yazıp, siz dizilerde oynatamazsınız. Bize hakaret edemezsiniz. Gelin bizim gerçek hayatımızı görün. Roman mahallesine bir kere girmemiş bir kişi Romanların hayatını nereden bilecek? Bilmediği için böyle yanlış bir senaryoyla Romanları yanlış tanıtıyorsunuz.” açıklamasında bulundu.