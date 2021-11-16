Rol aldığı dizinin yapım şirketinden Burak Özçivit açıklaması

Bugün çıkan haberlerde Kuruluş Osman dizisinde rol alan Burak Özçivit’e dava açıldığı ortaya çıktı. Set çalışanları tarafından açılan davanın sebebi ise Özçivit’in çekimler sırasında set çalışanlarına küfrettiği iddiasıydı. ‘Zincirleme şekilde alenen hakaret’ suçundan dört yıl bir ay hapis cezası istemiyle açılan davayla ilgili çıkan haberlerden sonra, Özçivit’in rol aldığı yapım şirketinden de açıklama geldi.

Yapım şirketi Burak Özçivit hakkındaki iddiaların bir dayanağı olmadığını söyleyerek, Özçivit’in yanında olduklarını belirtti.

İşte o açıklama: