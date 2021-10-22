Rivus’tan Müthiş Sonbahar / Kış Koleksiyonu

Kendine iyi bakmayı hayat felsefesi sayan, modanın esiri olmak yerine kendisinin efendisi olmayı seçmiş bir kitleye seslenen Rivus, 2021-2022 sonbahar/kış koleksiyonunun yeni sloganı olan “Yenilenen İnsanlar, Yenilenen Stiller” (Renewed People, Renewed Styles) söylemi, tasarımların her birinde kendini çarpıcı bir şekilde gösteriyor.

Rivus, 2021-2022 sonbahar/kış koleksiyonu ile yine iddiasını ortaya koyarken, #rivusrising hashtagi ile moda dünyasının beğenisine sunduğu yeni koleksiyonunda alışılagelmiş ve değişmeyen renkleri olan siyah, haki, taba, mürdüm, taupe ve beyaz renkler hakimiyetini korumaya devam ediyor.

Yeni sezonda kendini gösteren renkler

Koleksiyonun ana temasından alınan ilhamla yeni sezonda kendini gösteren renkler ise Covid – 19 yeşili, efervesan c vitamini turuncusu, vitamin d sarısı, cobalt mavisi, kara mürver pembesi olarak öne çıkıyor.

Rivus’un New Reset koleksiyonunda, deri montlar, deri pantolonlar, şortlar ve etekler, baskılı supersize vatkalı tracksuitler, deri tulumlar, renkli oversizetrikolarla kombinli pantolonlar, triksuitler, tshirtler ve bodyler olmak üzere toplam 60 parça yer alıyor.

Rivus, 2021-2022 sonbahar/kış koleksiyonunu hazırladığı özel video ile tanıttı…