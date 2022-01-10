Rihanna, kendi iç çamaşırı markası Savage x Fenty‘nin perakende satış mağazaları açılacağını duyurdu.

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, iç çamaşırı markası Savage x Fenty‘nin perakende satış mağazaları açacağını, “Gerçek mekanda faaliyet gösteren perakende mağazalarımızın lansmanı ile size yepyeni bir #SavageXFenty deneyimi sunmak üzereyiz! Gerçekten o zamanın geldiğine inanamıyorum ve bu deneyimi yaşamanız için sabırsızlanıyorum…” sözleriyle Instagram hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu.

Savage x Fenty‘nin ilk mağazaları Amerika‘da Las Vegas, Los Angeles, Houston, Philadelphia ve Washington DC‘de açılacak.