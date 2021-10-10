Red Bull Flick CS:GO 2021’in şampiyonu ALPARTAY

Red Bull Flick tarafından düzenlenen 2v2 CS:GO turnuvasının şampiyonu Ahmet ‘Jaex’ Taylan Akgündüz ve Alpar ‘Lordlpar’ Övünç Öztürk’ün takımı ALPARTAY, Red Bull Flick 2021 Türkiye şampiyonu oldu.

Red Bull Flick CS:GO 2021’in şampiyonu ALPARTAY

Red Bull Flick 2021 Türkiye şampiyonası bu yıl Yapı Kredi Bomontiada Babylon’da düzenlendi. Şampiyonaya katılan, 16 takımın play-off turunda mücadelesine sahne olan Red Bull Flick 2021 Türkiye şampiyonu 2v2 CS:GO turnuvasının kazanan ekibi Ahmet ‘Jaex’ Taylan Akgündüz ve Alpar ‘Lordlpar’ Övünç Öztürk’ün takımı ALPARTAY oldu.