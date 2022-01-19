Playboy dergisi ve 2017’de ölen kurucusu ABD’li Hugh Hefner’ın gizli sırları Secrets of Playboy (Playboy’un Sırları) adlı belgeselde ifşa oldu. Hefner’ın çok sayıda genç kadını seks partilerinde kullanmak için kandırıp uyuşturucuya maruz bıraktığı iddia edildi.

Son sayısı 2020’de basılan Playboy dergisinin kurucusu, ABD’li iş insanı Hugh Hefner hakkında yeni bir belgesel hazırlandı. ABD’de kablo yayın ağı A&E’de 24 Ocak’ta yayımlanmaya başlayacak 10 bölümlük belgeselde, Hefner’ın eski sevgilileri, iş arkadaşları ve “Playboy tavşanı” denilen mankenler konuştu.

Seks partisinin adı: ‘Domuz geceleri’

Belgesele göre, Hefner, çok sayıda genç kadını seks partilerine katılmaları için kandırıp uyuşturan bir “vampirdi”. Hugh Hefner’ın eski sevgilisi Sondra Theodore, iş insanının Los Angeles’taki “Playboy malikânesi”nde haftada 5 gece grup seks partisi verdiğini, ünlü arkadaşlarını eğlendirmek için onlarca hayat kadınının yer aldığı “domuz geceleri” adlı seks partileri düzenlediğini söyledi. Bu partilerde ünlülerin, iki mankeni rehin alıp onlara istediklerini yaptıkları öne sürüldü. Söz konusu partilerde yer aldığı belirtilen TV sunucusu Don Cornelius, tecavüzle suçlanmıştı.

“Hayvanlarla da cinsel ilişkiye zorlandı”

Belgesele konuşanlar, seks partilerinde tacize uğrayan ve uyuşturucu kullandırılan kadınların, hayvanlarla da cinsel ilişkiye zorlandığını öne sürdü. Hugh Hefner’ın eski sevgililerinden Holly Madison da “O malikânede yaşarken bunalıma girip intiharı düşündüm” dedi.

Malikânenin her yerinde kamera ve ses kayıt cihazı var

Dergide ayın “Playmate”i (oyun arkadaşı) denilen mankenleri seçen eski direktör Miki Garcia, “Hefner kadınların beynini yıkamış ve bu ailenin bir parçası olduklarına inandırmıştı. O bu kadınlara sahip olduğuna inanıyordu. Aşırı doz uyuşturucudan ölen ya da intihar eden oyun arkadaşları vardı” diye konuştu. Kaynaklar malikânenin her yerinde kamera ve ses kayıt cihazı olması nedeniyle kadınların Hugh Hefner’dan uzaklaşamadığını, Hugh Hefner’da kadınların uygunsuz görüntülerinin bulunduğunu söyledi.

Ayda 7 milyon satıyordu

Playboy dergisinin ilk sayısı 1953’te yayımlandı. Kapağında Hollywood yıldızı Marilyn Monroe’nun bulunduğu ilk sayı, 50 binden fazla sattı. 1970’lerde Türkiye dahil pek çok ülkede yayımlanan Playboy, dünyada ayda ortalama 7 milyon satıyordu ve Hugh Hefner, düzinelerce Playboy kulübü açmıştı. Savaş sonrası baskıcı bir çağda kendisini cinsellik ve konuşma özgürlüğü savunucusu olarak gösteren Hugh Hefner, 1970’lerde feministler tarafından kadınları nesneleştirdiği gerekçesiyle eleştirildi. Dergi, 2020’de baskısını durdururken, birçok eski “oyun arkadaşı” (Playmate) MeToo hareketinin ardından Playboy aleyhinde konuştu. İki evliliğinden dört çocuğu olan Hugh Hefner, 2017’de ABD’de 91 yaşındayken öldü.