Pelin Karahan, Meryem Uzerli hakkında konuştu: Doğru bir tavır değildi

‘Kıbrıs Zafere Doğru’ dizisinde rol alan Pelin Karahan, çekimlerden fırsat bulup ailesinin yanına geldi. Çekimlerden dolayı ailesinden uzak kalan Karahan, ilk fırsatta İstanbul’a geldi. Önceki gün bir AVM’de eşi Bedri Güntay ve oğullarıyla görüntülenen Karahan, “Haftanın yarısı burada diğer yarısı Kıbrıs’tayım. Her fırsatta ailemi görmeye geliyorum” dedi. Kıbrıs-İstanbul arasında mekik dokuğunu söyleyen oyuncu Pelin Karahan, “Öğlen geldim, çocukları gezdirmeye çıkardık. Daha sonra tekrar Kıbrıs’a gideceğim” dedi. “Özlem ağır basıyor” diyen Karahan, “Biraz yorulacağız, yapacak bir şey yok” dedi.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Meryem Uzerli ile birlikte rol alan Pelin Karahan, geçtiğimiz haftalarda dizinin yapımcısı Timur Savcı’nın Meryem Uzerli’yle ilgili söyledikleri hakkında sorulan soruya cevap veren Karahan, “Doğru bir tavır değildi. Meryem’in yaptığı hiç hoş değildi. O dönem oradaydım. Hepimizin zor durumda kaldığı bir dönemdi. Timur abi zaten gerekli açıklamayı yaptı” dedi.