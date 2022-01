Dünya sosyetesinin ünlü isimlerinden Paris Hilton, sanal gerçeklik evreni Metaverse’te yılbaşı partisi düzenledi.

Paris Hilton‘un düzenlediği Metaverse partiye katılan İngiliz Daily Mail gazetesi muhabiri Tali Fraser, yeni yazısında Metaverse parti deneyimini anlattı. Fraser, partinin Beverly Hills‘deki Santa Monica iskelesinin yanında bulunan malikanenin sanal versiyonunda yapıldığını açıkladı. Paris Hilton‘un dijital görünümüyle katıldığı partide, Hilton‘un sanal avatarı DJ‘lik yaptı.

Tali Fraser, 2021 yılı boyunca sanal eğlence adası Paris World‘u inşa etmek için çalışan Paris Hilton‘un, düzenlenen partiden 700 bin dolar kazandığını açıkladı. Fraser, kişilerin sanal avatarlarıyla katıldığı partinin ücretsiz olduğu ve Hilton’un, Paris World‘ün bulunduğu çevrimiçi oyun platformu Roblox ile yaptığı anlaşma sayesinde para kazandığı belirtti.

I never thought my first piece for the Mail on Sunday would involve partying with Paris Hilton and a photo shoot dressed as my avatar …

But that is where the metaverse took me! pic.twitter.com/hGRtWmr4gC

— Tali Fraser (@TaliFraser) January 9, 2022