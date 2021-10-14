Parafon Nedir? Nerede Kullanılır?

Parafon, kas ya da iskelet kaslarında oluşan, kasılma, ağrı ve kasılmaya bağlı olarak oluşan hareket kısıtlılığının giderilmesi için kullanılan ilaçtır. Doktor reçetesi ile alınarak günlük belirlenen dozlarda kullanılmalıdır. Karton ilaç kutusunun içerisinde 20 adet parafon bulunmaktadır. Bel ve boyun ağrılarında kasılmalara bağlı olarak oluşan rahatsızlıklarda, iltihapların giderilmesinde, omuz, boyun ve kas ağrıların giderilmesinde kullanılmaktadır. Eklem rahatsızlıklarında, tendon hastalıklarının giderilmesinde, ortopedik sorunlar giderilmesinde kullanılmaktadır.

Parafon Nerede Kullanılmaktadır?

Parafon kullanıldığı yerler, oral yoldan doktorun belirlediği reçeteye göre kullanılmaktadır. Parafonun kullanılması uygun olan yerler arasında, bel ağrıları, kas ağrıları, romatizmal ağrılarda, bel fıtığı, boyun fıtığı ya da bel ve boyun düzleşmelerinde, kasılmalara bağlı ağrılarda, ortopedik rahatsızlıklarda, kaslarda oluşan kasılmalara bağlı olarak oluşan rahatsızlıklarda, tendon ve eklem ağrılarında, iltihaplı eklem ağrıların giderilmesinde kullanılır.

Parafon Yan Etkileri Nelerdir?

Parafon yan etkileri arasında, yüzde,ağızda ve boğazda şişme görülebilir.

arasında, yüzde,ağızda ve boğazda şişme görülebilir. Göğüste hırıltı, sıkışıklık ve nefes alma konusunda zorluk yaşanabilir.

Kan basıncı aniden düşerek ölümcül sonuçlara neden olabilir.

Nabız hızlanması ve kalp atımın artmasına yol açabilir.

Mide kanamasına veya nefes darlığına yol açabilir.

Yorgunluk, iştah kaybı, deri döküntüsü, karın ağrısı, gözün beyaz renginde görülen sararmalar gibi rahatsızlıklar görülebilmektedir. Bu gibi rahatsızlıkların bir tanesi bileyaşandığı taktirde doktora başvurulması gerekir.

Parafon Nasıl Kullanılır?

Parafon kullanımı, günde 3 veya 4 tablet olmak üzere günlük dozda kullanılır. Parafon tablet oral yoldan bir bardak su ile yutulmalıdır. Parafon kullanımı için, doktorun verdiği reçete ile kullanılmaya devam edilmelidir. Börek ya da karaciğer rahatsızlığı olan kişilerde parafon kullanımına dikkat edilmesi gerekir. Böbreklerin fonksiyonlarının bozulmaması için günlük kullanımlar takip edilmelidir. Özellikle karaciğer rahatsızlığı olan hastalarda kullanılması tavsiye edilmemektedir.

Parafon Kullanan Hastalar Nelere Dikkat Etmelidir?

Parafon kullanan hastaların dikkat etmesi gerekenler, yüzde solgunluk, nefes darlığı, çarpıntı, kansızlık ve yorgunluk gibi belirtiler görülmektedir.

Ayrıca akciğerlerde görülen hırıltı balgam ve öksürüklere dikkat edilmelidir.

Yetişkinlerin günlük kullanımlarında dozaşımı yapmaları karaciğer sorunlarına yol açabilir.

Hamileler acil olmadığı taktirde, gerekli görülmedikçe kullanılması tavsiye edilmemektedir. Düzenli olarak parafon kullanması gerekiyorsa, doktor kontrolünde kullanması önerilir. Diğer ilaçlarla birlikte ya da alkolle kullanıldığı zaman, sersemlik görülebilir.