Ozan Doğulu ve Hera Aslan evleniyor mu?

Ozan Doğulu ile uzun süredir beraber olan Hera Aslan, hayatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kısa zaman içerisinde Kenan Doğulu’nun bestelediği şarkıya klip çekeceği için çok heyecanlı olduğunu ifade eden Aslan, Ozan Doğulu’ya “eşim” diye hitap etti.

“Önümüzde bir engel yok”

Muhabirler “eşim” hitabının karşısında çiftin evlenip evlenmediğini sorunca, “Yok evlenmedik ama ben kendisine ‘Eşim’ diyorum. Çünkü dört yıldır beraberiz. Sadece nikahımız yok. Aramızda evlilik konusu geçmedi ama istediğimiz zaman evlenebiliriz. Önümüzde bir engel yok” cevabını verdi.