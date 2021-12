Geçtiğimiz haftalarda vizyona giren Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok (Spider-Man: No Way Home) filmi Sony Pictures‘ın bu zamana kadar en çok hasılat yapan filmi oldu.

Başarılı oyuncu Tom Holland‘ın başrolünde yer aldığı aldığı Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok (Spider-Man: No Way Home) filmi, 2019 yılında vizyona giren serinin önceki filmi Örümcek-Adam: Evden Uzakta (Spider-Man: Far From Home)‘nın hasılatını geçti.

Vizyona girdiği günden beri büyük ilgi gören film, dünya çapında 1,18 milyar dolar hasılat elde etti. Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok filmi bu rakamla, Sony Pictures‘ın en yüksek hasılata sahip olan filmleri listesinde ilk sıraya yerleşti. Serinin ikinci filmi Örümcek-Adam: Evden Uzakta ise dünya çapında 1,13 milyar dolarlık hasılatla ikinci sıraya düştü.