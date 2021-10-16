Onkoloji Nedir Neye Bakar

Onkoloji Nedir? Lenfatik sistem, lenf düğümleri, kan ve katı tümörlerin iyi ve kötü huylu hastalıklarıyla ilgilenir. Kanserler vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir. Onkoloji tedavi seçeneklerini, kanserin nasıl tedavi edileceğini gösterir. Acil hedef, kanser hücrelerinin büyümesini durdurmaktır. Bazı durumlarda kanseri tedavi etmek mümkündür. Onkolojinin bir diğer amacı da nedenlerin araştırılmasıdır. Kanser teşhisinden sonra onkolog hasta ile birlikte bir terapi konsepti oluşturur.

Onkoloji Neye Bakar ?

Onkolojide tüm kanser türleri tedavi edilmektedir. Onkolog, kanser hastalıklarının teşhisi, tedavisi ve sonrası bakımının yanı sıra önleyici tedbirlerle de ilgilenir. Onkolog’un en sık tedavi ettiği kanser türleri şunlardır.

Meme Kanseri : Meme kanseri, kadın memesindeki bir tümördür. Erkeklerde meme kanseri çok nadir görülür.

: Meme kanseri, kadın memesindeki bir tümördür. Erkeklerde meme kanseri çok nadir görülür. Prostat Kanseri : Erkeklerde en sık görülen kanser türü prostat kanseridir (prostat bezinde büyüme).

: Erkeklerde en sık görülen kanser türü prostat kanseridir (prostat bezinde büyüme). Kolon Kanseri: Kolon kanseri, genellikle kolon veya rektumu etkileyen bağırsağın herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir.

Kolon kanseri, genellikle kolon veya rektumu etkileyen bağırsağın herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir. Akciğer kanseri : Çoğunlukla akciğerlerin kötü huylu bir tümörü bronş dokusunda gelişir. Akciğer kanseri genellikle ağır sigara içenleri etkiler.

: Çoğunlukla akciğerlerin kötü huylu bir tümörü bronş dokusunda gelişir. Akciğer kanseri genellikle ağır sigara içenleri etkiler. Cilt Kanseri: Derideki kötü huylu değişiklikler genellikle kolayca fark edilir. Bu nedenle cilt kanseri, düzenli önleyici kontrollerle erken dönemde teşhis edilebilir ve tedavi edilebilir.

Onkoloji Muayenesi Nasıl Yapılır ?

Bir hastanın kanser olduğundan şüpheleniliyorsa, onkoloğun tanıyı doğrulamak için kullanabileceği farklı muayeneler vardır. Aynı şekilde yöntemler daha sonra kanseri kontrol altına almak ve tedavinin başarılı olup olmadığını kontrol etmek için de kullanılacaktır. Kanser teşhisi ne kadar erken yapılırsa, hastalığı tedavi etme şansı o kadar yüksek olur. Bu nedenle semptomları doğru yorumlamak ve uygun teşhisleri kullanmak önemlidir.