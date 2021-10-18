Nusret Gökçe’ye İngiltere’den kötü haber!

Dünya genelinde Nusr-Et restoranlarının sahibi Nusret Gökçe Londra’da açtığı Nusr-Et’in eski çalışanları tarafından açılan davayı kaybetmesi sonucu çalışanlara 230 bin dolar (2 milyon 136 bin TL) ödeyecek

İngiliz The Sun gazetesinin yaptığı habere göre, Nusret Gökçe’nin, çalışanların ‘bahşişlerine el koymak’la suçladığını bu duruma itiraz ettiklerinde ise kovulduklarını yazdı.

Bahşiş miktarını çalışanlarına açıklamadı

Nusret hakkında ortaya atılan iddialara göre, toplanan bahşiş miktarını çalışanlarına açıklamadığı ve bu paraları da kendisinin aldığı yer aldı. Manhattan’daki restoranında görevli dört eski çalışan 2019 yılında Nusret’e dava açmıştı.

“Para elimize geçmiyordu”

İşten çıkarılan bir çalışan ise şöyle konuştu, “Müşteriler, bahşişin tamamının garsonlara ve diğer hizmet veren personele gönderildiğine inanıyorlardı. Ancak bu para elimize geçmiyordu.”