Niran Ünsal kötü haberi verdi

‘Haktan’, ‘Beyaz Sevda’, ‘Zorlu Sevdam’ ve ‘Gönül Hancım’ gibi akıllara kazınan şarkılara imza atmış başarılı sanatçı Niran Ünsal, dün gece hastaneye kaldırıldı. 45 yaşındaki şarkıcı, sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşımla hayranlarını üzen haber verdi. Ünsal, paylaştığı gönderide “Dün gece yüksek ateş ve ağrı ile Çağlayan Florence Nightingale Hastanesine müşahede altına alındı. Yapılan tetkiklerde CRP değerlerim çok yüksek, böbreklerde çok ciddi bir enfeksiyon ve taşlar tespit edilmiştir” dedi.