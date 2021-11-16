Nez’den Survivor açıklaması: Dominik’e gitmeye bir gün kala hastanelik oldum

19 yıl önce çıkardığı ‘Sakın Ha’ isimli şarkısıyla büyük bir hayran kitlesi yakalayan ünlü şarkıcı Nez, Armağan Çağlayan’ın Youtube’daki ‘Dur Bi Dinle’ programının konuğu oldu. Gerçek adı Nezihe Kalkan olan güzel şarkıcı, Acun Ilıcalı’nın ‘Yok Böyle Dans’ yarışmasında finale kadar gittiğini fakat partnerinin sakatlanması sonucu yarışmadan çekildiğini açıkladı.

Dans yarışmasının ardından Acun Ilıcalı’nın “Sen tam Survivor’lık bir kızsın” demesi üzerine Survivor 2012 yarışmasına davet edildiğini söyleyen şarkıcı Nez, yarışmaya hazırlık sürecini şu şekilde anlattı:

“Gitmemize bir gün kala hastaneye kaldırıldım”

“Survivor’a gidemedim. Ekibimizin Survivor’a hazırlık aşamasında söylediği şeyler vardı. ‘Yerde yatın, evinizin kendi konforunda konforsuzluğu yaşayın’ gibi tavsiyelerde bulundular. Ben çok abarttım. Kaç ay önce pirinç lapası yemeye başladım. Tam gitmemize bir gün kala bayıldım ve hastaneye kaldırıldım. İyi ki bayılmışım, uçakta olsa ne yapacaktım? Annem, Acun Ilıcalı’yla konuştu, daha sonra ünsüzler takımından ünlülere bir kişi geçti. O arkadaşımız Anıl da finale kadar gitti. Anıl da ilk programda teşekkür etmişti, ‘Nez ablacağım bir günde ünsüzlerden geçip ünlü oldum’ diye”