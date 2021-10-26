Mutlu Kaya’dan canlı yayında şok sözler!

Sesi Çok Güzel yarışması ile ünlenen 25 yaşındaki Diyarbakırlı Mutlu Kaya, Uçan Kuş programında katıldığı canlı yayında kendisini vuran eski sevgilisinin 2 yıl sonra çıkacağını söyledi.

“Ne değişti diyeceğim”

Mutlu Kata, sunucu Figen Civan’ın sorduğu, “o kişi karşına gelirse ne söylemek istiyorsun” sorusuna, Kaya şöyle yanıt verdi, “karşımda gördüğüm zaman şu an ne değişti diyeceğim” dedi.

Babasının ayağı kesildi

kafasında kurşula yaşayan Mutlu Kaya, babasının sağlık problemi yaşadığını ve ayağının kesildiğini açıkladı. Ekonomik olarak öğretmen abisinin ihtiyaçlarını karşıladığını belirtti.