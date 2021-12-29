Filmlerden bahsederken konunun dönüp dolaşıp geldiği filmler vardır… İşte o unutulmaz kült filmlerden 5 tanesiyle karşısınızdayız.

Piyanist⠀

1939’da Nazi Almanyası’nın Polonya’yı işgal etmesiyle birlikte, Yahudi olduğu için, ailesi ile birlikte eziyet gören piyanist Wladyslaw Szpilman’ın, kendi hayatını anlattığı kitabından uyarlanan film, 2002 yılında Cannes Film Festivali Büyük Ödülü’nü kazandı.⠀⠀

Forrest Gump⠀⠀

Film, zeka seviyesi 75 olan bir erkeğin hayatını ele alıyor. Devlet okullarına girmekte bile zorlanan Forrest Gump zamanla akla mantığa sığmayan başarılara imza atıyor. Forrest, son derece sağlam olan fiziksel yapısıyla, zamanla gelişen olaylar zincirinde bizi hayal edemeyeceğimiz bir dünyaya götürüyor.⠀⠀

Kuzuların Sessizliği⠀

Genç FBI ajanı Clarice Starling, FBI ajanı kurbanlarının derilerini yüzen bir katilin elinden bir kadını kurtarmaya çalışır. Clarice, katile ulaşmak için başka bir psikopat olan Hannibal Lecter ile yakınlaşır. Lecter’dan bilgi alması için önce onun güvenini kazanması gerekmektedir. Film, 1992 yılında 7 dalda Oscar’a aday olmuş, yönetmeni ve başrol oyuncularına altın heykelciği getirirken en iyi film ve en iyi senaryo uyarlaması dalında da ödüle hak kazanmıştı.⠀

Baba⠀

Mario Puzo’nun yazdığı aynı adlı romandan uyarlanan, Francis Ford Coppola’nın yönettiği, Marlon Brando ve Al Pacino’nun başrollerini paylaştığı film, New York’ta yaşayan güçlü bir İtalyan mafya ailesinin hikâyesini anlatıyor.

Matrix⠀

Wachowski Kardeşlerin yazıp yönettiği bilimkurgu-aksiyon filmi, çok ileri bir tarihte teknolojinin son derece gelişmiş olduğu, yapay zekaya sahip makinelerin yaratılmış olduğu bir dünyada geçiyor. Bu harika bilimkurgu filmi toplamda 3 sezondan ve 3 bölümden oluşuyor, Matrix 4 ise bu ay vizyoda.⠀