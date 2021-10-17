Murat Yıldırım’ın Yeni Dizisi Aziz’den 2. Tanıtım Geldi!

Ne zaman ekranlara geleceği konusunda kesin bir bilgi olmasa da en kısa sürede yayınlanmak istendiği bilinen dizi, Show TV’de seyirciyle buluşacak.

Yapımını OM3 Medya’nın üstlendiği, Show TV’de seyirciyle buluşacak dizinin yapımcılığını Saner Ayar, proje danışmanlığını da Zeynep Günay Tan üstleniyor. Sezonun iddialı dizilerinden biri olan Aziz’in merak uyandıran 2. tanıtımı yayınlandı.

Dizinin ilk tanıtımında olduğu gibi 2. tanıtımı da seyirciler tarafından çok beğenildi.

Dizide kimler yer alacak?

Yeni fragmanıyla izleyicinin merakını artıran Aziz’in, oldukça güçlü bir oyuncu kadrosu var.

Proje tasarımı Necati Şahin tarafından gerçekleşen, senaryosunu Eda Tezcan’ın yazdığı diziyi Recai Karagöz yönetiyor. Aziz dizisi, oyuncu kadrosunda önemli isimler barındırıyor.

Dizinin başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi isimler de eşlik ediyor.

Konusu nedir?

1930’lu yıllarda geçecek olan dizi, zenginlik içinde yaşayan, Antakya’nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar’ın (Murat Yıldırım) hayatı, Fransız delegesi Mösyö Pierre’in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre’yi öldürmesiyle değişir. Aziz, sahip olduğu her şeyi bırakıp memleketinden kaçmak zorunda kalır.

Öldü zannedilirken 2 yıl sonra memleketine geri dönen Aziz, hiçbir şeyi bıraktığı gibi bulamaz. Hatta Fransız işgalinde olan Antakya, bıraktığından çok daha kötü bir haldedir. Bunun da üzerine ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar’ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Adem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlıdır. Bu koşullar altında Aziz, her şeye yeniden başlamak zorunda kalır. Verdiği hayat mücadelesi sırasında basit bir köylü kızı olan Efnan’ın (Simay Barlas) beklenmedik bir şekilde hayatına girmesi ile duygusal anlamda da ikilemde kalan Aziz, yaşadığı bu yoğun karmaşa sonrasında hem kendini hem de gerçek aşkını bulacaktır.