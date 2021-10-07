Murat Başoğlu Hastaneden Bildirdi: Ölümden Dönmüş!

Yeğeni Burcu Başoğlu ile 2017 yılında teknede uygunsuz görüntülendikten sonra gündemden uzaklaşan Murat Başoğlu’ndan üzücü paylaşım geldi.

Sunucu Murat Başoğlu, yeğeniyle yaşadığı tekne skandalı sonrası gözlerden uzaklaşmıştı. Bodrum’da yaşayan Başoğlu, hastaneden yaptığı sosyal medya paylaşımıyla sağlık durumunu bildirdi.

Sağlık problemleriyle mücadele ediyordu

Bir süredir sağlık problemleriyle mücadele halinde olan 53 yaşındaki Murat Başoğlu 20 Eylül 2021’de durumunun ağırlaşmasıyla beraber hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Hastaneye acilden giriş yapan Murat Başoğlu’nun açıklamalarına göre, ünlü oyuncu ve sunucunun çekilen kalp tomografisinde aort damarının 5.7 cm’ye kadar büyüdüğü ve riskli boyuta geldiği görüldü.

Ameliyata girdi

Sağlığının durumuyla ilgili bilgi veren Murat Başoğlu, “23 Eylül’de ameliyata alındım. 6 saat süren açık kalp ameliyatı sonrasında aort ve aort kapakçıklarım değişti. 24 saat yoğun bakımda, 17 saat entübe olarak kaldım. Daha sonra normal odaya çıkabildim. Bu operasyon İzmir’de gerçekleşti. Doktorlarımıza ve beni yalnız bırakmayan dostlarıma teşekkür ederim” sözleriyle başından geçenleri takipçileriyle paylaştı.