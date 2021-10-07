MUBİ’de Ekim Ayının Müjdesi: Filmekimi

Heyecanla beklediğiniz bu etkinliğe vakit ayıramadıysanız ya da bilet bulamadıysanız üzülmeyin, Filmekimi artık evinizde.

Yazı Berfin Atbaş

Dijital film platformu MUBİ, Filmekimi programında yer alan 9 filmi önümüzdeki aylarda yayın programına ekleyecek. Geçtiğimiz sene sinema dünyasına yön veren filmleri izleyiciye sunan ve ayrıca dağıtımcı rolünü de üstlenen MUBİ, programında yer alacak olan filmlerle heyecanımızı ikiye katlayacak.

2021 Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazanan Julia Ducournau imzalı TITANE,

Paul Verhoeven’in kışkırtıcı son filmi BENEDETTA,

Andrea Arnold’un ilk belgeseli İNEK,

Jacques Audiard’ın bir grafik romandan uyarladığı PARİS, 13. BÖLGE,

Zhang Yimou’nun “sinemaya yazdığım aşk mektubu” dediği BİR SANİYE,

Cannes’da Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde En İyi Film seçilen Jonas Carpignano imzalı CHIARA,

Sebastian Meise imzalı BÜYÜK ÖZGÜRLÜK,

Valdimar Jóhannsson’un Belirli Bir Bakış bölümünden ödülle dönen sıra dışı korku filmi KUZU,

40. İstanbul Film Festivali’nde Uluslararası Yarışma’da Altın Lale’ye layık görülen Madiano Marcheti filmi MADALENA,

Filmekimi kapsamında, 8-17 Ekim’de İstanbul, Ankara ve İzmir’de sinemaseverlerle buluşacak.