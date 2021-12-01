Cemiyet hayatının önemli isimlerinden Mine Kalpakçıoğlu, Tesla ve SpaceX’in kurucusu Amerikalı iş adamı ve girişimci Elon Musk’ın annesi Maye Musk ile bir araya geldi. Kalpakçıoğlu, Güney Afrikalı-Kanadalı eski model ve diyetisyen Musk ile Londra’da düzenlenen bir davette buluştu.

Buluşma sırasında sohbet eden ikilinin birlikte verdikleri pozu sosyal medya hesabından paylaşan Mine Kalpakçıoğlu, “Model olarak 50 yılı geçti ve hâlâ parlak görünüyor. Enerji dolu.. Sonunda onunla yüz yüze tanıştım. Sohbet etme şansım olduğu için mutluyum. İstanbul’da olmanı sabırsızlıkla bekliyorum” notuyla Musk’ı Türkiye’ye çağırdı.

Kalpakçıoğlu katıldığı davette Maye Musk’ın yanı sıra, Dua Lipa, Maxmillian, Madonna ve John Gallioano gibi dünya yıldızlarıyla da yan yanaydı.