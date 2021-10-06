Merve Terim’den Acı Haber

Merve Terim Çetin paylaşımında bebeğini kaybettiğini ve çok üzgün olduğunu söyledi.

Merve Terim Çetin bugün yaptığı paylaşımla bebeğinin acı haberini verdi.

Merve Terim, “Bu hayatta en çok anne olmayı sevdim” diyerek başladığım hikâyenin sonu maalesef güzel bitmedi. Yolumun zor ve uzun olduğunu biliyordum. Korkularım, endişelerim ilk günden beri vardı ama umudum hepsini aşacak güçteydi. Belki de bu yola çıktığım için deli olduğumu düşünen herkes haklıydı” ifadesini kullandı.

Bazı riskler vardı

İlk çocuğunun doğumunda da sorunlar yaşayan Çetin, ikinci hamileliğinde yoğun endişeleri olmasına rağmen bu sefer hamileliğinin sonunu sağlıkla görebileceğine inandığı yönünde açıklama yapmıştı.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’in kızı Merve Terim Çetin, ikinci hamileliğini duyururken bazı risklerin olduğunu da belirtmişti. Bebeğini kaybetmenin acısını yaşayan Merve Terim Çetin, paylaşımında üzüntüsünü dile getirdi.

Merve Terim Çetin kimdir?

Fatih Terim’in 2 kızından biri olan Merve Çetin Terim, 1984 yılında İstanbul’da doğdu. Duke Üniversitesi’nden psikoloji ve sosyoloji alanlarında eğitim aldı. Yurtdışında kaldığı dönemde çocuk psikolojisi alanında yüksek lisans yaparak bir çocuk psikiyatristinin yanında staja girdi. Stajın yanı sıra üniversitede çocuk psikolojisi dersinde de yönetici asistanlığı yaptı.

2010 senesinde Türkiye’ye döndü ve sonrasında PEDAM’da uzman psikolog olarak 1 sene çalıştı. Bu işinden sonra ise 2 yil boyunca Acıbadem Hastanesi’nde görev yaptı. Ardından Woodsview Anaokulu’nda müdür/psikolog olarak görev aldı. Hamile kaldığında bu görevinden ayrıldı.

Merve Çetin Terim, Ahmet Baran Çetin ile evli ve çiftin Yaman adında bir erkek çocukları var.