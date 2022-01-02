Bir dönemin ünlü mankeni ve şu an sessiz bir hayat süren Merve İldeniz’in son hali görenleri şaşırttı.

Şarkıcı Metin Arolat’ın ‘Dert Değil’ klibinde göğsüne yoğurt dökülmesi ile o döneme damga vuran manken Merve İldeniz’in son hali merak konusu oldu.

90’lı yıllara damga vuran isimlerden biri olan Merve İldeniz uzun yıllardır kameralardan uzak, kızıyla sakin bir hayat yaşıyor. 56 yaşında olan İldeniz şimdilerde Bodrum’da yaşıyor.

“20 yıl geçti, bir gün bile pişman olmadım”

İstanbul dışında yaşamayı seçen Merve İldeniz şu açıklamayı yapmıştı, “10 yıl boyunca Başak Gürsoy’da en çok kazanan mankendim. Ve bir süre sonra artık bu işi yapmak istemedim. Bana her şey fazla gelmeye başlamıştı. İş hayatının tüm zorlukları beni kirlenmiş hissettirdi. Hayatım tatilsiz, çalışarak geçmişti. Dalmayı istedim. İkinci eşime ‘Ben İstanbul’da artık yaşayamayacağım. Güney’de bir yerde, sakin bir hayat istedim. 20 yıl geçti, bir gün bile pişman olmadım. Bu meslek benim dünyaya bakmama engel oldu. Çünkü herkes sana bakarken sen, dünyaya bakamazsın.”

“Leyla, şu an yurtdışında mankenlik yapıyor”

Geçtiğimiz yıl bir söyleşide kızının da mankenlik yaptığını söyleyen Merve İldeniz, “Kızım Leyla, şu an yurtdışında mankenlik yapıyor. Aynı zamanda Amsterdam Üniversitesi’nde de psikoloji okuyor. Calvin Klein’ın gibi önemli markaların mankenliğini yapıyor” ifadelrini kullanmıştı.