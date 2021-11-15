Mabel Matiz sevenlerine müjdeli haberi verdi!

Sarmaşık, Toy, Öyle Kolaysa, Gel gibi şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan şarkıcı Mabel Matiz, geçtiğimiz akşam Cihangir’de objektiflere takıldı. Kız arkadaşıyla sokakta yürürken muhabirler tarafından görüntülenen şarkıcı “Arkadaşlar çekmeseydiniz keşke, çok utandım.” dedi.





Geçtiğimiz günlerde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda bu sezonun son konserini veren Matiz, “Yeni albümüm yakında piyasaya çıkacak” diyerek hayranlarına müjdeli haberi verdi.