Low Carb Diyeti Nedir?

Son yılların en popüler diyetlerinden birisi de Low Carb diyetidir. Low carb diyeti kilo almada etki rol oynayan karbonhidrat türü beslenmelerden uzaklaşmanızı sağlayan protein ve lift diyeti olarak bilinir. Low carb diyeti yeşilliklerin vitaminli yağların ön plana çıktığı bir diyeti programıdır. Diyetin asıl önemli işlevi az kaloriyle geç acıkma mantığıyladır. Low carb diyetiyle kişiler az düzeyde kalori alır.

Karbonhidrat içeren pirinç, ekmek, fast- food , atıştırmalıklar, tatlı gibi besinler bu diyet listesinin tamamen dışında kalıyor. Aynı zamanda karbonhidrat türü beslenmek kişilerin kan şekerinin dengesini bozuyor. Bu sebepten ötürü Low carb diyeti oldukça sağlıklı bir diyet listesi olarak biliniyor. Örnek bir Low carb diyet listesi şu şekilde oluşuyor;

1 – Kahvaltı

Low carb diyetlerinde kahvaltı öğünü oldukça önemlidir. Ve mutlaka yapılması gerekiyor. Bu diyet listesinde kahvaltılar da 1 adet yumurta, 1 bardak yarım yağlı süt, 1 adet sulu yumurta, 5 adet ceviz, 5 adet badem, 3 adet kuru kayısı, bir avuç fındık, 10 adet zeytin, yulaf şeklinde oluyor. Kahvaltılarda kilo aldırıcı özelliği bulunan sosis, salam, sucuk gibi hayvansal ürünlerin tüketimi bu diyet listesinde yer almıyor.

2 – Öğle yemeği

Suda haşlanmış somon, 3 bardak marul, 1 tane elma,

3- Akşam yemeği

100 gram biftek, 1 tane haşlanmış patates, 3 adet brokoli, 1 adet tam buğday ekmeği , 1 bardak ayran, 1 tane çilek,

Low carb diyetinde en önemli öğün kahvaltı öğünüdür. Dolayısıyla bu diyet listesinde kahvaltı öğününe harfi harfine uymanız kilo verme sürecinizi oldukça olumlu etkileyecektir.