Dünya markası Louis Vuitton, rugby takımları için dört yılda bir düzenlenen dünya şampiyonası ‘Rugby Dünya Kupası Fransa 2023’ün resmi kupa taşıma çantasını tasarladı. İlk kez Fransa-Yeni Zelanda arasında gerçekleştirilen antrenman maçında görücüye çıkan çanta, 2023 yılında gerçekleştirilecek Rugby Dünya Kupası turnuvasında ikonik Webb Ellis Kupasını taşıyacak. Kupa için özel tasarlanan bu çanta, Louis Vuitton’un Asnières’deki tarihi atölyelerinde deneyimli zanatkaarlar tarafından elde üretildi.

Louis Vuitton Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Michael Burke bu birliktelik hakkında şunları söyledi: “Bu yeni kupa taşıma çantası ile Louis Vuitton, dünyanın en prestijli kupaları için 160 yıllık olağanüstü sandıklar yaratma geleneğini vurgulayıp rugby ile olan bağlılığını sürdürmekten gurur duyuyor.”