Louis Vuitton, ikonik hale gelmiş trend çanta modellerine yeni bir doku kattı. Onthego, Speedy, Loop ve Dauphine gibi siluetlere nostaljik 2000’lerıi estetiğini yansıtan bir denim (kot) nüansı verdi.

Speedy çantası, baştan sona beyaz LV monogram deseniyle kontrast oluşturan denim malzemeyle kaplanmıştır. Tasarım, fermuar üzerindeki altın donanım ile vurgulanırken, ton çivit rengi kulplar görünümü tamamlıyor. Tema, çıkarılabilir zincir askılı Loop çantada ve beyaz üst dikiş detaylarına sahip Dauphine’de devam ediyor

‘Monogram Jakarlı Denim ‘koleksiyonları artık Louis Vuitton mağazalarında. ‘Nano Speedy, Zippy cüzdan ve Micro Pochette aksesuarları da pembe renkte gelirken, Petit Noe, Square Bag, Dauphine Mini, Petite Malle ve Nano Speedy’ yalnızca Çin’de satışa sunulacağı söylendi.