Emir Berke Zincidi 4 yaşında ‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ dizisinde oynadığı Osman karakteri ile Türkiye’nin sevilen çocuk oyuncusu olmuş. Küçük Osman artık büyüdü ve yeni projelerde yer almayı planlıyor.

16 yaşında olan Emir Berke Zincidi instagram hesabından paylaştığı yeni fotoğrafı takipçileri tarafından binlerce beğeni aldı.

Bir kolej işiyle ekrana dönmeyi planlıyor

Ekran macerasına 2010 yılında ‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ dizisiyle başlayan ve duygusal sahnelerle izleyenleri gözyaşlarına boğan ‘küçük Osman’ liseli oldu.

10’uncu sınıfa giden Emir Berke Zincidi, şu sıralar biri dijital diğeri ulusal kanalda olmak üzere iki proje için görüşmelere başladığını söyledi.

Oyuncunun menajerliğini üstlenen babası Berkant Zincidi, oğlunun tekrar ekrana dönmesi için büyümesini beklediklerini belirtti:

“Emir, genç bir delikanlı oldu. 1 yıldır spor yapıyor. Bir kolej işiyle ekrana dönmeyi planlıyor. Liseli bir genci canlandıracak.”