Çin’de ortaya çıkmasından bu yana milyonlarca insanın yaşamına mal olan Covid-19 virüsü ila ilgili İngiltere’de yapılan araştırmaya göre, 2 doz koronavirüs aşısı ve geçmiş dönemde geçirilen Kovid-19 enfeksiyonu en az bir yıl boyunca yüzde 90 koruma sağlıyor.

İki doz aşı olmanın önemi

Dünya genelinde binlerce biliminsanı tarafından koronavirüsle mücadelede büyük başarılara imza attılar. Bilim dünyasında yapılan araştırmaya bir yenisi de İngiltere’den geldi.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı, daha önce geçirilen enfeksiyona ek olarak iki doz aşı olmanın hem semptomatik hem de asemptomatik vakaları önemli ölçüde azalttığı sonucuna ulaştı.

15 ay sonra yüzde 90’a geriled

Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, söz konusu çalışma, bunun bir yıldan fazla bir süre boyunca virüsten yüzde 90 koruma sağladığını buldu.

35 bin sağlık çalışanı üzerinde yapılan araştırma, aşılanmamış kovid vakalarının üç ila dokuz ay sonra yüzde 85 koruma geliştirdiği, ancak enfeksiyondan 15 ay sonra bu oranın yüzde 73’e düştüğünü belirledi.

Koronavirüse yakalanan ve iki doz aşı olan kişilerde ise bu oran yüzde 91 oldu. Söz konusu oran 15 ay sonra yüzde 90’a geriledi.