Yüz bölgesinde bulunan siyah ya da beyaz renkte olabilen yapılar genel olarak komedon olarak adlandırılır. Yağ bezesi görünümünü andıran bu yapılar yüzün herhangi bir yerinde olabilir. Genellikle yüzün yağlı olan alın, burun gibi bölgelerinde daha yoğun görüldüğünü söyleyebiliriz. Aynı zamanda kıl köklerinde de olabileceğini belirtelim. İki farklı tür komedon vardır ve bunlar;

Kapalı komedon

Açık komedon

Özellikle siyah nokta görünümünde olan komedonların çoğu zaman önemsenmediğini söyleyebiliriz. Nedeni ise kabarık ve kırmızı bir görünüme sahip olmamalarıdır. Aşırı sebum üretimi, cildin yağ dengesinin bozulmasına yol açar. Beraberinde fazla yağ kaynaklı olarak gözenekler genişler ve kirin, ölü hücrelerin gözeneklere yerleşmesi söz konusu olur. Bu da siyah ya da beyaz renkte komedon oluşumuna sebebiyet verir. Önceleri gözle zor görünecek kadar küçük olan komedonlar sonrasında büyük ve pütürlü bir görünüm kazanır. Dolayısıyla siyah ve beyaz noktaların kişiyi rahatsız eden bir görünüm sergilemesi de uzun sürmez.

Siyah Nokta (Açık Komedon)

Siyah nokta şeklinde kendini belli eden bu komedonlarda gözeneklerin açık bir biçimde dolduğunu söyleyebiliriz. Ancak komedonun ucu dışarıda olur ve bu nedenle ‘açık’ şeklinde ifade edilir. Siyah renkte olmasının nedeni ise kıl kökünde bulunan melanin adlı maddenin hava ile temasıdır. Bu temas oksidasyona yol açar ve siyah renk ortaya çıkar. Özelliklerine dair şu bilgileri aktarabiliriz:

Hem kadınlarda hem de erkeklerde en yaygın görülen dermatolojik cilt problemlerinden biridir

Özellikle yüz bölgesinde yoğun bir şekilde görülür

Erkeklerde sırt, boyun, ense, göğüs gibi kıl köklerinin fazla olduğu vücut bölgelerinde de görülebilir

İltihaplanmaya oldukça açık bir forma sahiptirler

Çapları aşağı yukarı birbirine yakın ölçülerde olan siyah nokta yani açık komedon da kolaylıkla tedavi edilebilen bir problemdir.

Beyaz Nokta (Kapalı Komedon)

Beyaz nokta şeklinde olan kapalı komedonlar halk arasında ‘yağ bezesi’ ya da ‘yağ noktası’ gibi isimlerle de anılıyor. Bu oluşumlar beyaz renktedir ve uç kısmı da derinin üstünde değil altında yer alır. ‘Kapalı’ olarak adlandırılması da bundandır.

Siyah noktaların sıkılması durumunda dışarı doğru boşalması mümkün olsa da beyaz noktalar yani kapalı komedonlar için bu durum geçerli değildir. Başlangıç aşamasında genellikle fark edilmezler. Sadece gözle görünecek kadar büyüdüklerinde fark edilebilirler. Beyaz noktaların özelliklerine dair de şu bilgileri aktarabiliriz:

Siyah nokta kadar olmasa da yaygın görülen cilt sorunlarından biri olduğunu söyleyebiliriz

Özellikle ergenlik döneminde çok sık görünürler

Şayet beyaz noktalara yani kapalı komedonlara yanlış müdahale yapılırsa ciltte iz bırakabilirler

Kadınlarda ve erkeklerde kapalı komedon oluşumu görülme oranları birbirine çok yakındır

Şayet viral bir temas yaşanmazsa iltihaplanma meydana gelmez

Komedonlar nasıl geçer ?

Cildin pürüzlü görünmesine yol açan komedonları geçirmek için cilt bakımına dikkat etmeli ve kullandığın ürünlerin komedojenik olup olmamasını iyi araştırmalısınız. ‘Komedojenik değildir’ uyarısı olmayan cilt bakımları cildinde beyaz nokta ve pürüz oluşumuna sebep olabilir. ‘Komedojenik değildir’ uyarısı ne anlama gelir? Komedojenik olmayan ürünler gözenekleri tıkamaz ve cildi ağırlaştırmaz. Özellikle yağlı ve cildi yağlanmaya müsait olan kişiler cilt bakım ürünlerinin komedojenik olup olmadığına dikkat etmeli. Cildinde beyaz lekeler çıktıktan sonra komedojenik olmayan ürünleri kullanarak pürüzsüz olmasını sağlayabilirsin. Komedon tedavisi boyunca cildi temiz tutmak ve olabildiğince az makyaj yapmak tavsiye ediliyor.

Komedonlara iyi gelen ürün önerileri

Cildinizde komedon yaratmayan harika bir ürün önerimiz olacak. La Roche Posay Effaclar Serisi, cildindeki beyaz ve siyah nokta görünümünü azaltmak üzere kullanabilirsiniz. Formülündeki Procerad, Mannose, APF, Piroctone olamine, Zinc PCA cilt lekelerini azaltır ve cildindeki kusurları onarmayı amaçlar. La Roche Posay Effaclar ürünlerinin etkisi ilk uygulamadan 12 saat sonra kendini göstermeye başlıyor. Cildin daha sıkı, aydınlık ve canlı görünür. Effaclar ürünleri hassas, yağlı ve akneye eğilim gösteren cilt tipleri için uygun. Effaclar seti ile tanışmak için Effaclar Jel veEffaclar Duo (+) onarıcı krem harika bir başlangıç olacaktır. Effaclar serisi komedojenik değildir yani gözeneklerini tıkamaz ve cildin nefes almasını sağlar.

Şeyda Gezgen

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