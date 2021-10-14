Kışa damgasını vuracak birbirinden şık elbiseler

Tek parça konforunu hissedebileceğiniz yegane parçalar arasında yer alan, gardırobunuzun vazgeçilmezi elbiseler her sezon olduğu gibi bu sezon da yerini sağlama alanlar arasında. İşte tek bir elbiseyle yapabileceğiniz farklı stillerde kombin önerileri.

Muhteşem cazibe

İster açık havada bir akşam yemeği, ister bir öğleden sonra… Gündüz ofiste, gece ise ayakkabı, çanta, aksesuar değişikliğiyle harika bir davet elbisesi. Derinin özgürleştirici etkisi izin verin gardırobunuzu sarsın.

Işıl ışıl

Göz kamaştıran ve ışıldayan elbiseler yeni sezon gardıroplarını ele geçiriyor. Sonbahar gece stilinin temel taşlarını oluşturacak olan ışıltılı tasarımlarla doğuştan gelen ışıltınızın altını daha da çizin!

Drape etkisi

80’li yılların unutulmaz modası büzgülü elbiseler sokak modasını yönetmeye hazırlanıyor. Esnek kumaşları ve vücuda oturan büzgüleri ile kıvrımlarınızı ortaya çıkarmaktan çekinmeyin.

Gümüş tufanı

Bu sezon koleksiyonlarda şen bir hava var. Yıldız tozuyla kaplı gümüşlerin davetine kayıtsız kalamayacağınız bir sezon sizinle olacak.