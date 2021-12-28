Kış ayına giriş yaptığımızda güneşli gün sayısı diğer mevsimlere göre daha azdır. Gün ışığı ise insana mutluluk veren seratonin hormonunun salgılanmasına yardımcı olduğu bilinmekte. Bu nedenle güneşli günlerde insanlar daha neşelidir. Kış mevsiminde ise güneşin etkileri azaldığından, hüzün, çaresizlik ve mutsuzluk duygularının artışı sağlanıyor.

Soğuk havalarda tercih et koyu renkli kıyafetler bile psikolojik açıdan olumsuz etkiye sahip oluyor. Kat kat giysiler ve üşüme hissi bile tek başına olumsuz his göstergesidir. Güneşli gün sayısının az olduğu Baltık ülkelerinde yapılan araştırmalarda, toplumda depresyonun daha sık görüldüğü ve intiharların depresyona bağlı olarak geliştiği belirlenmiştir. Durum böyle olunca kış aylarındaki depresyondan kaçınmanın 5 yolluyla sizlerlerleyiz.

Kış depresyonu ile başa çıkmanın 5 yollu