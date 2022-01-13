Tobey Maguire‘nin başrolünde yer aldığı Örümcek Adam serisinin ilk filmi 2002 yapımı Spider-Man (Örümcek Adam) filminde Mary Jane Watson karakterine hayat veren oyuncu Kirsten Dust, filmdeki ikonik öpüşme sahnesiyle ilgili konuştu. Ünlü oyuncu sahneyle ilgili, “Bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Harika bir öpücük gibi görünüyordu” dedi.

Meşhur sahnede Mary Jane kendisini kurtardıktan sonra baş aşağı asılı duran Örümcek Adam‘ın maskesini aşağı çeker ve ona teşekkür etmek için yüzüne bir öpücük kondurur. Örümcek Adam ve Mary Jane‘in yağmur altında öpüştüğü bu sahne hakkında W Magazine‘e konuşan Kirsten Dust, film çekilirken öpücüğün bu kadar ünlü olacağını düşünmediğini söyledi.

Sahnenin çekimlerini anlatan ünlü oyuncu şunları söyledi: “Yağmur yüzünden (Tobey’in) burnuna su geliyordu ve sonra Örümcek Adam kostümü içinde nefes alamıyordu… ve gece çok geçti”

Yönetmen Sam Raimi‘nin kendisine ünlü öpücükler kitabını verdiğini söyleyen Dust, filmin yönetmeninin bu sahnenin ne kadar romantik ve özel olmasını istediğini anlamasını sağladığını söyledi.

İşte o ünlü sahne: