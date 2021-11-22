Eski gazetelerin yayınladığı birbirinden ilginç 15 magazin haberi
Kim Kardashian Yeezy’lerden değil Kanye’den ayrıldı
Kim Kardashian ve Pete Davidson, Palm Springs’te el ele tutuşurken fotoğraflandıklarında çift olma durumlarını doğrulamış görünüyorlardı.
Fakat ikili hakkındaki en çarpıcı güncelin ilişki başlangıçları olmadığını, Kim randevularında giydiği Yeezy’lerle kanıtlamış oldu.
Twitter kullanıcıları Kim’in fotoğraflarda bir çift Yeezy 700 giydiğini çabucak fark ediyor ve gündem de tam bu noktada doğuyor:
“Yeni sevgilinle el ele tutuşarak dışarı mı çıkıyorsun? Bir seçim. Fotoğrafı çekileceği belli olan o randevuda eski kocanızın koleksiyonundan ayakkabılar mı giyiyorsunuz? BİR SEÇİM.“
İşte, anında ikonik veya cehennem gibi iklemlerle yorumlanan ana verilen en iyi tepkilerden bazılarından bir dizi.
Kim Kardashian, Yeezys giyerken Pete Davidson’ın elini tutarken görüldükten sonra, Kanye bir sonraki randevusunda Skims’te olacağını açıkladı.:
“…Bana sonsuza kadar birlikte olacağımızı düşündüğüm zamanı hatırlatıyor. Her neyse, mesaj yazmana gerek yok. Annene selam söyle.”:
*kim k’nin pete ile krem yeezys giymesine tepkim:
Bu bağlamda bu Yeezy’ler, şimdiye kadar giydiği en sevdiğim şeyler:
“Bu bir tür simülasyon hatası…
“Kim kardashian’ın Pete Davidson ile dışarıdayken yeezy giymesi, sahip olmayı hedeflediğim küçük enerji.”
“Pete Davidson Kim Kardashian ile çıkıyor ve YEEZY mi giyiyor? Zavallı büyükannem, neden bana hangi dili konuşuyorsun dedin?”
“Kim kesinlikle bir terazi.”
“Neden böyle olmak zorundasın? Saygısızlık.”