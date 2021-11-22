Kim Kardashian Yeezy’lerden değil Kanye’den ayrıldı

Kim Kardashian ve Pete Davidson, Palm Springs’te el ele tutuşurken fotoğraflandıklarında çift olma durumlarını doğrulamış görünüyorlardı.

Fakat ikili hakkındaki en çarpıcı güncelin ilişki başlangıçları olmadığını, Kim randevularında giydiği Yeezy’lerle kanıtlamış oldu.

Twitter kullanıcıları Kim’in fotoğraflarda bir çift Yeezy 700 giydiğini çabucak fark ediyor ve gündem de tam bu noktada doğuyor:

“Yeni sevgilinle el ele tutuşarak dışarı mı çıkıyorsun? Bir seçim. Fotoğrafı çekileceği belli olan o randevuda eski kocanızın koleksiyonundan ayakkabılar mı giyiyorsunuz? BİR SEÇİM.“

İşte, anında ikonik veya cehennem gibi iklemlerle yorumlanan ana verilen en iyi tepkilerden bazılarından bir dizi.

Kim Kardashian, Yeezys giyerken Pete Davidson’ın elini tutarken görüldükten sonra, Kanye bir sonraki randevusunda Skims’te olacağını açıkladı.:

After Kim Kardashian was seen holding Pete Davidson's hand while wearing Yeezys, Kanye has announced on his next date he'll be in Skims. pic.twitter.com/4828qI38bY — Miles Chaney (@chizaney) November 19, 2021

“…Bana sonsuza kadar birlikte olacağımızı düşündüğüm zamanı hatırlatıyor. Her neyse, mesaj yazmana gerek yok. Annene selam söyle.”:

“Did you see Kim & Pete together? I hope ye dont mind her wearing the yeezys. Reminds me of when I thought we were gonna be together forever. Anyways, you don’t have to text back. Tell your mom I said hi.” pic.twitter.com/D5HZefAmgk — тυяяαg💸 (@TheDawdlingFish) November 19, 2021

*kim k’nin pete ile krem yeezys giymesine tepkim:

*my reaction to kim k wearing cream yeezys with pete pic.twitter.com/QSiU6rFq6O — YEEZY GOD (@gunnertierno) November 19, 2021

I know Ye saw Kim with Yeezys on with Pete Davidson in and and just went… pic.twitter.com/G2kUOJt6ln — monarch (@Quotemeorelse) November 19, 2021

Bu bağlamda bu Yeezy’ler, şimdiye kadar giydiği en sevdiğim şeyler:

These Yeezys in this context are easily my favorite things she’s ever worn: https://t.co/jPUJeFyNZX — Dr. Kimberly Chrisman-Campbell (@HottyCouture) November 19, 2021

“Bu bir tür simülasyon hatası…

The pete & kim in yeezys photo shouldn’t be real like wait this is real and isn’t a joke is the simulation glitching there’s so many layers to this — benny (@OliverTBennett1) November 20, 2021

“Kim kardashian’ın Pete Davidson ile dışarıdayken yeezy giymesi, sahip olmayı hedeflediğim küçük enerji.”

kim kardashian wearing yeezys while out with pete davidson is the petty energy i aim to have pic.twitter.com/Yy0ZPNGG2o — 𝔸𝕞 (@itsamshow) November 19, 2021

“Pete Davidson Kim Kardashian ile çıkıyor ve YEEZY mi giyiyor? Zavallı büyükannem, neden bana hangi dili konuşuyorsun dedin?”

"pete davidson is on a date with kim kardashian and she's wearing YEEZYS?"

my poor grandmother: why did you call me what language are you speaking — herman “brandy” melville (@alexisamber__) November 19, 2021

“Kim kesinlikle bir terazi.”

kim k out with pete in her yeezys she definitely a libra 😩 — nazcar 🏎 (@deletedx_xac) November 20, 2021

“Neden böyle olmak zorundasın? Saygısızlık.”