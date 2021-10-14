Kerem Bürsin Hande Erçel’den Ayrı Kalacak

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, aldığı davet üzerine aile ziyaretini iptal ederek İspanya’da düzenlenecek moda şovu için Kanarya Adaları’na gitmeye karar verdi. Kerem Bürsin, bu yeni gelişme üzerine sevgilisi Hande Erçel’den ayrı kalacak.

Moda Şovundan Kerem Bürsin’e Davet

Kanarya Adaları’nın en büyüğü Gran Canaria’nın tanıtımı ve turistik imajını güçlendirmek için gerçekleştirilecek olan Gran Canaria Swim Week mayo defilesinde, Türk aktör Kerem Bürsin yer alacak.

Gran Canaria adasının uluslararası ölçekte tanıtımını yapmak için düzenlenen Gran Canaria Yüzme Haftası etkinliği, 21-24 Ekim tarihleri arasında Maspalomas’taki (Gran Canaria) Expomeloneras salonunda yapılacak.

Kerem Bürsin, etkinliğe katılmak için ABD’ye gerçekleştirmeyi planladığı seyahat planını erteledi. Hande Erçel, kısa süreliğine de olsa sevgilisinden ayrı kalacak.