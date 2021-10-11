Kedi Kadın Aramızda

Yeni sezonun belki de en iddialı ve fütüristik görünümlerinden biri Kedi Kadın’la da özdeşleşen ve vücudu baştan aşağı saran tulumlar. Kol ve bacakları tamamen kaplayan bu tek parça giysi özellikle 1960’lardan 90’lı yıllara kadar moda sahnesinde çeşitli dönemlerde kendini gösterdi, ancak hiçbir zaman bir makro trend olarak gün yüzüne çıkmamıştı. Lateks, şifon, likra gibi hafif ve esnek kumaşlardan üretilen bu tulumlar İngilizcede eskiden “bodysuit” olarak anılıyordu. Peki “catsuit” olarak anılmaya başlaması nasıl oldu?

Kurgudan gerçeğe

DC Comics’in kurgusal karakteri Batman çizgi romanının yaratıcıları Bob Kane ve Bill Finger 1940 yılında Batman#1’de Catwoman karakterine hayat verdiler. Bu karakterin ortaya çıkmasıyla da bedeni sımsıkı saran bu tulum yeni bir isim ve anlam kazanıp “catsuit” olarak anılmaya başladı. Daha sonra birçok Batman filminde de yer alan güçlü ve baştan çıkarıcı bu ana karakterle beraber catsuit güçlü kadın imajıyla özdeşleştirildi.

Popüler kültürdeki yansıması

Başta Batman serileri olmak üzere beyazperdede kendine yer edinen siyahlara bürünmüş bu seksi kahraman görünümü Marvel Comics’in “Black Widow” çizgi romanının beyazperdeye uyarlanmasında da yansımasını buldu. Scarlett Johansson’ın canlandırdığı karakterin giydiği ve bütün vücudunu saran tulum unutulmaz kareler arasında yer alıyor. Catsuit sadece çizgi roman ve filmlere değil müzik sahnesine de damgasını vuran görünümlere vesile oldu. Bunların başında ise iki isim geliyor. Birincisi, 2000 yılında “Oops!… I Did it Again!” ile büyük çıkış yakalayan Britney Spears’ın klibinde giydiği kıpkırmızı lateks kumaştan tasarlanmış catsuit görünümü. Bir diğeri ise Madonna’nın 1994 yılında “Human Nature” isimli videosunda giydiği siyah lateks catsuit.

Sansasyon yarattığı anlar

Genelde esnek kumaşlardan üretildiği için rahat hareket etmeyi sağlayan catsuit’ler kendisine spor dünyasında da zaman zaman yer buluyor. Ancak bunlardan biri var ki kısa bir süre önce oldukça ses getirmiş ve hatta kınanmıştı. 2018 yılında gerçekleşen Fransa Açık Tenis Turnuvası’nda Serena Williams alışılageldik tenis kıyafetleri yerine simsiyah bir catsuit ile korta çıktı. O dönem doğumdan sonra eski formunu yakalamak isteyen Williams için Nike’ın özel olarak tasarladığı bu catsuit Fransa Tenis Federasyonu Başkanı Bernard Giudicelli tarafından ağır bir şekilde eleştirildi ve turnuvaya saygısızlık olarak nitelendirildi.

Sınır tanımıyor

Son yıllarda oldukça popülerleşen catsuit Versace, Jeremy Scott ve Marine Serre gibi lüks giyim markalarının tasarımlarında daha önce yer aldı. Ancak bu sezon Prada ve Emilio Pucci olmak üzere podyumlarda güçlü bir şekilde kendini ortaya koyan catsuit belli ki her alanda varlığını hissettirmeye devam edecek. Örneğin 2022 yılında gösterime girecek olan “The Batman” filminde Catwoman olarak izleyeceğimiz Zoë Kravitz’in kostümünü şimdiden heyecanla bekliyoruz. Tabii güzel fiziklerini catsuit ile korkusuzca sergilemelerini sağlayan ünlü isimleri de unutmamak gerek. Bella Hadid, Dua Lipa ve Kylie Jenner gibi moda ikonlarının catsuit tercihlerini nasıl buldunuz?

Yazı Miray Akbaş