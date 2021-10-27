Karavanlarda ÖTV oranı yüzde 220’den yüzde 45’e indi

Pandemi süreci ile birlikte motorlu karavanlara ilginin artıması sonrası Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile karavanlarda uygulanan ÖTV yüzde 220’den yüzde 45’e indirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, yeni düzenlemenin bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

“Türkiye’yi daha da ileriye taşıyacağına inanıyoruz”

Başkan Ekici konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu gelişme sonucunda önümüzdeki süreçte yeni bir tatil anlayışı ve yeni müşteri gruplarının oluşumuna, oluşacak karavan turizmi ekosisteminde yer alan parkların gelişmesine, yurt içi ve yurt dışı müşterilerin sayısındaki artışa hep birlikte tanıklık edeceğiz. Bu alanın, üretim çerçevesinde sanayi açısından önemli bir adım olacağına, istihdama ve ihracatçı konumumuza sağlayacağı katkı ile Türkiye’yi daha da ileriye taşıyacağına inanıyoruz” dedi.

Karavan kullanımı hızla arttı

Avrupa Karavan Federasyonu verilerine göre, birlik üyesi ülkelerde tescil edilmiş karavan sayısı 2019 yılında 5 milyon 683 bin 860 adet olduğunu vurgulayan İnan Ekici, “Bu rakamın 3 milyon 462 bin 449 adedi çekme karavan, 2 milyon 221 bin 411 adedi ise motorlu karavan olarak açıklanmıştı. Alman Karavan Endüstri Derneği güncel verilerine göre ise, Eylül 2020-Mart 2021 arasında Avrupa Birliği’nde tescil edilen karavan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 33.7 oranında arttı. Bugüne kadar ülkemizde motorlu karavan sahibi olma maliyetlerinin ÖTV’nin de etkisiyle yüksek olması nedeniyle sahiplik oranı ve araç kiralama sektörünün bu alandaki yatırımları ne yazık ki sınırlı kaldı” bilgisini verdi.