Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kuryelerin sipariş götürmesini yasaklamıştı. Karın yağması ile kuryelerin sipariş götürememesini bazı işletmeler fırsata çevirdi.

Hürriyet yazarı Orkun Ün, bugünkü köşesine kar fırsatçılarını taşıdı. Geçen salı bir sipariş uygulamasına girdiğini aktaran Ün, bir kebapçının 2 bin lira minimum sipariş tutarı belirlediğini yazdı.

Orkun Ün’ün yazısının ilgili kısmı:

“Salı öğle saatlerinde bir sipariş uygulamasına girdim.

Bazı restoranlar inisiyatif kullanmış ve paket servislerini açık tutmuş.

Tutmuşlar ama ‘madem bu havada paket servisi yapacağız, bunun ağır bir bedeli olmalı’ demişler ve fiyatlarını akıl almaz derecede yükseltmişler.

Mesela bir pizzacı minimum sipariş tutarını 300 TL olarak belirlemiş.

Bir kebapçı çıtayı çok yukarı taşımış, onun minimum sipariş tutarı 2 bin lira.

Yani canınız lahmacun mu istedi, 100-150 tane lahmacun söyleyeceksiniz ki anca getirsinler.

Bir ev yemeği restoranı ise 950 TL yazmış. Artık kaç çorba, kaç sulu yemek, kaç kuru fasulye siparişi vermeniz gerekir siz düşünün. Yani akıl alacak gibi değil. “Kar yağdı haydi cebimizi dolduralım”cılar bunlar.

Bunlar için kuryelerin hayatı, onların güvenliği falan da hiç önemli değil ha.

Varsa yoksa o anlık karları.”