Kanye West (Ye)’den New York da album tanıtımı

Kanye West (Ye) annesinin adını verdiği Donda albümünün Deluxe versiyonunu yayınladı. Akış hizmeti sunan Twitter sayfası Tweetledi; “Kanye West, Donda Deluxe’ı sunar”, bu açıklamayı hafta sonu Los Angeles çevresinde aynı mesajın yer aldığı çok sayıda reklam panosu takip etti.

Bilboardlara ek olarak, Cumartesi gecesi New York sokaklarında siyah pantolonlar, siyah bomber ceketler, siyah beyzbol şapkaları ve protez maskelerle dolaşan Kanye benzeri bir ordu görüldü. YZY GAP ve Balenciaga kıyafetleri ile New York sokaklarında albüm tanıtımı gerçekleşti.







Ağustos ayında piyasaya sürülen Donda, 30’dan fazla parça içeriyor, Ye Billboard 200 listelerine 1 numaradan giriş yaptı. Deluxe sürüm 14 Kasım Pazar günü, André 3000 destekli “Life Of The Party” ve “Never Abandon Your Family” de dahil olmak üzere iki ek şarkıyla yayınlandı.

West, Ekim ayında albümün Atlanta’da tanıtımını yaparken protez maskeli görüntülenmişti.

Ye clones in NY tonight in YZY Gap and Balenciaga pic.twitter.com/gKAxKFI4WF — Donda’s Place (@dondasplace) November 14, 2021