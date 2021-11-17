Kanye West ve Drake barıştı!

Bu aralar Donda albümün tanıtımını yapan ve kaşlarını kazıtan Kanye West, günler Drake’, , Los Angeles’da düzenlenen December 7 etkiliğine davet ederek zeytin dalı uzatmıştı . “Arkada bırakmanın zamanı geldi” diyen West’in davetini geri çevirmeyen Drake, sosyal medyalarından birlikte fotoğraflarını güvercin emojisi ile paylaştı.

West; Drake ve J Prince ile birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak sosyal medyanın gündemine oturdu. Daha sonra Drake’de birlike videolarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Uzun zamandır küs olan ikili, Drake’in Kanye West’in eşi Kim Kardashian ile anılmasıyla geçtiğimiz senelerde araları iyice gerilen başarılı iki rapçi birbirlerine sürekli şarkılarında gönderme yapıyorlardı.