Düzensiz çalışan hormonlara bağlı olarak ortaya çıkan ‘Polikistik Over Sendromu’, üreme çağındaki kadınlarda en sık görülen endokrin bozukluklardan biridir. Polikistik Over Sendromu, her 10 kadından birinde görülebilmektedir. Yumurtalıklarda oluşan küçük iyi huylu kistlerle kendini gösteren hastalık, kadınlarda adet düzensizliği ile birlikte tüylenme, kilo alma ve sivilcelenmeye de neden oluyor. Polikistik Over Sendromu hastalığının tanımlanmasında ‘yumurtalıklarda birçok kist’ öne çıksa da hastaların yüzde 30’unun ultrasonunda hiç kist görülmeyebilir.

Polikistik over sendromuna sahip kadınlarda adet görememe ya da uzun aralıklarla adet görme gibi düzensizliklerle kendini belli eder. Polikistik over sendromunda, kanda androjen adı verilen hormonların artışına bağlı olarak ciltte sivilcelenme, yağlanma, saç dökülmesi ve tüylenme gibi belirtileri vardır.

Normal değerlere sahip bir kadında FSH/LH hormon testi ‘3‘ civarında görülürken, bu sendroma sahip kadınlarda ise daha yüksek sonuçlar vermektedir.

Polikistik over sendromununa sahipseniz bu belirtilerin bir çoğunu gösteriyor olabilirsiniz;

35-40 yaşın altındaki kadınlarda görülme sıklığı artan hastalıklardan olan Polikistik Over Sendromu’nun en önemli belirtisi adet düzensizliğidir. İki adet dönemi arasında geçen gün sayısı 21 günden daha az veya 36 günden fazla olduğu takdirde bu durum ‘düzensiz adet görme’ olarak kabul edilir. Bunların yanı sıra bu tür şikayetler sendroma sahip kadınlarda sıklıkla izlenmektedir.

İnsilüne karşı direnç Kiloda artış Saç dökülmesi Tüylenme Sivilce Yüz bölgesinde yağlanma İltihap Düzensiz adet Cildin kararması Baş ağrısı Kısırlık Depresyon

Polikistik Over Sendromu Tedavi Edilebilir Mi?

Hastaların bir çoğunda fiziki muayene sonrasında üreme sisteminde herhangi bir problem olup olmadığı gözlemlenir. Kan testinde çıkan hormonsal bozukluklara göre doğum kontrol hapları veya adet düzenleyici ilaçlar önerilebilir. Eğer polikistik overe bağlı gelişen farklı hastalıklar varsa hekim tarafından farklı bir tedavi yöntemi de uygulanabilir.

Polikistik over, uzun süre tedavi edilmezse bu sendroma bağlı farklı hastalıklara da neden olabilir. Polikistik over sendromu hastalarında doğrudan görülen soruların başında yumurtalama bozukluklarına bağlı olarak hamile kalamama gelmektedir.

Ayrıca hastalarda şeker ve yağ metabolizmasının bozulmasına bağlı olarak Tip 2 diyabet, kolesterol yüksekliği ve obezite gibi durumlar da ortaya çıkabilmektedir. Vücutta androjenlerin fazlalığı saç dökülmesi, erkek tipi tüylenme, ciltte yağlanma ve sivilcelenme gibi dermatolojik sorunlara da yol açabilmektedir. Bu nedenlerle polikistik over sendromunun tedavisinde, bu durumların tamamı göz önünde bulundurularak kapsayıcı bir tedavi ele alınmaktadır.

İlaç tedavisi uygulaması temelde vücuttaki hormon dengesinin sağlanması ile yağ ve şeker metabolizmasının dengelenmesi amacıyla uygulanmaktadır. Bu esnada hastanın da uygun diyet ve fiziksel aktiviteyle tedavi sürecini desteklemesi oldukça önemlidir.

Yumurtalama fonksiyonu bozulmuş olan kimi hastalarda bu fonksiyonun tekrar yerine getirilebilmesi için laparoskopik (kapalı) yöntemlerle yumurtalıklara yönelik cerrahi girişimlerde de bulunulabilmektedir.