Johnny Depp ve Amber Heard’ın milyonluk davasında önemli gelişme

2015 yılında dünya evine giren Johnny Depp ve Amber Heard çifti, sallantılı geçen 3 yıllık ilişkilerinin ardından aldıkları boşanma kararı ile çok konuşulmuştu. Oyuncu çiftten Amber Heard, evli oldukları süre içerisinde Johnny Depp’in sarhoş olduğu zamanları ve kavgalarını kameraya kaydetmişti. Depp’in kendisine şiddet uyguladığını söyleyen Heard, olay yaratan iddiasıyla dünya gündemine oturmuştu.

Ünlü oyuncu Johnny Depp, eski eşinin paylaştığı şiddet fotoğraflarının gerçek olmadığını iddia ederek 50 milyon dolarlık iftira davası açtı. Telefon görüşmelerinin ve mesajlaşmaların gerçeği ortaya çıkaracağını söyleyen Depp, mahkemenin aldığı karar ile eski eşi Heard’ın telefon kayıtlarına erişecek.