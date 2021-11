John Lennon: Imagine

Barış kavramıyla ilk tanışışım, sevgiyi koyduğum kalıplardan ilk çekip çıkartışlarım, sahip olduğum ilk albüm ve Lennon. Teşekkür ederim, politik normların ötesine; Imagine. Imagine, John Lennon’un Eylül 1971’de Apple Records’ta yayınlanan ikinci solo stüdyo albümü. İçinde rock, art rock ve pop barındıran albüm tarzının çağdaş tarihine alternatif bir iz bırakıyor. Barış ve aşk odaklı ütopik evrenlere sürükleyen parçalar NME En İyi Albüm Ödülü’nü aldı. Yapımcılığını John Lennon, eşi Yoko Ono ve Phil Spector’ın yaptığı albümün kayıtları Berkshire, New York ve Londra’da alındı. Lennon, solo kariyerindeki en çok ticari başarı sağlayan ve en fazla ilgi gören albümünün çarpıcı ritmiyle müziği hissettirirken, geniş persfektifte fikir paylaşımı yapıyor.

En idealist şarkılarından biri olan Imagine, din, ulus veya mülkiyeti olmayan bir dünyada insanların kendilerini geleneksel dogma veya ideoloji olmadan, değişim aracıları olarak görmelerini istiyor. Crippled Inside, Jealous Guy, It’s So Hard ve How?’da ise Lennon Imagine’den farklı olarak kişisel iç gözlem yapıyor. Oh My Love ve Oh Yoko!, karısı için yazdığı aşk şarkılarıdır. How Do You Sleep?” Paul McCartney’e gizli bir saldırı. Gimme Some Truth, Lennon’un en güçlü müzikal açıklamalarından biri. I Don’t Wanna Be a Soldier ise ateşli bir düşmanlık tiradı.

“Hayal et/ Bütün insanları barış içinde yaşarken hayal et/ Hayal et bütün insanların/ Tüm dünyayı paylaştığını/ Benim bir hayalci olduğumu söyleyebilirsin/ Ama ben tek değilim” -John Lennon, Imagine

ŞARKILAR

Imagine

Crippled Inside

Jealous Guy

It’s So Hard

I Don’t Wanna Be a Soldier Mama (Remix)

Gimme Some Truth

Oh My Love

How Do You Sleep?

How?

Oh Yoko!