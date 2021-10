Javascript Nedir?

JavaScript Nedir? Web sitelerinde yaygın olarak kullanılan ve daha sonra ziyaretçinin tarayıcısı tarafından yürütülen bir betik dilidir. Başlangıçta, 1995’te JavaScript hala LiveScript olarak adlandırılıyordu ve öncelikle bir ziyaretçinin form girişini kontrol etmek için kullanılıyordu. Netscape tarafından geliştirildi ve daha sonra tüm tarayıcılarda kullanım buldu. JavaScript, virüsleri veya tarayıcı oyunlarını programlamak için kullanılır.

Örneğin alışveris siteleri JavaScript olmadan düşünülemez. Ancak birisi bir güvenlik açığı bulur ve bunu kullanırsa, JavaScript veri hırsızlığı yoluyla mali zarara yol açabilir. JavaScript, web sitesini daha iyi hale getirebileceğiniz ayrıntılı ziyaretçi istatistikleri sağlar. Ancak bazı komut dosyaları da sizi İnternet üzerinden takip eder ve tercihlerinizi ve gezinme oturumlarınızı günlüğe kaydeder. JavaScript dili, başlangıçta web geliştirmenin temel taşı olarak tasarlanmamıştı. Her şey, Microsoft ve NetScape arasındaki ilk tarayıcı savaşıyla başladı, çünkü her ikisi de web tarayıcısı segmentinde hakimiyet kazanmak istiyordu.

Bu savaşta öne geçebilmek adına Netscape’in daha kolay ve daha hızlı bir betik diline ihtiyacı vardı. Bir NetScape çalışanı olan Eich, web geliştirmeyi daha erişilebilir hale getirmek için JavaScript’i (başlangıçta Mocha olarak biliniyordu) on gün sürdü.

JavaScript Ne İçin Kullanılır?

JavaScript, esas olarak kullanıcının bir web sitesiyle etkileşimini artırmak için kullanılan bir betik dilidir. Bu dilin olanakları gitgide genişletildi, öyle ki artık neredeyse her şeyin mümkün olduğu karmaşık bir programlama dili haline geldi. JavaScript, web sitelerinin dinamik olarak oluşturulmasını ve kullanıcıya uyarlanabilmesini sağlar. Ziyaretçiler tarafından yapılan girişleri kontrol etmek için karmaşık kontrol sorguları JavaScript’te programlanabilir ve veri tabanlarına bağlanabilir. Kapsamlı tarayıcı oyunları JavaScript’te yazılmıştır ve o kadar akıllıca yapılmıştır ki orijinalinden ayırt edemezsiniz. JavaScript’ler bir web sitesinin HTML koduna eklenir ve ardından tarayıcı tarafından yürütülür. Bunun anlamı şudur. Bir tarayıcı bir JavaScript yürütmediği sürece, temeldeki eylem gerçekleşmez. Ancak genellikle tüm tarayıcılar, bulunan her JavaScript’i çalıştıracak şekilde ayarlanır. NoScript gibi tarayıcı eklentileri, her web sitesinde bulunan JavaScript’i devre dışı bırakabilmenizi sağlar. Bu işlem internette gezinirken reklam görmemenizi sağlar. Öte yandan, birçok sayfa da çalışmaz.Sayfanın tamamen yüklenmesi JavaScript’e bağlı olduğundan, artık hiçbir şey görmeyeceğiniz anlamına gelir.

JavaScript Kullanmanın Avantajları

JavaScript kullanmanın avantajları vardır. Öncelikle kullanıcı girişi, sunucuya gönderilmeden önce doğrulanabilir. Bu işlem sayesinde veri trafiğini sunucuya kaydeder ve bir sunucunun daha az yük altında olduğu anlamına gelir. İkinci bir avantajı, web sitesini ziyaret edenlerin, her şeyi doğru girip girmediklerini görmek için sayfanın yeniden yüklenmesini beklemeleri gerekmez. Dil, ziyaretçi fareyi metnin üzerine getirdiğinde veya klavye aracılığıyla etkinleştirildiğinde tepki veren arabirimler oluşturmak için kullanılabilir. Komut dosyası dili, web sitenizin ziyaretçilerine profesyonel bir ara yüz sağlamak için sürükle ve bırak bileşenleri ve kaydırıcılar gibi öğeleri birleştirmek için kullanılabilir.