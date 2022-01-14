Game of Thrones, Aquaman, Dune gibi tüm dünya da büyük başarı yakalayan yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Jason Momoa, Lisa Bonet ile olan 5 yıllık evlilik ve 16 yıllık birlikteliklerini sona erdiriyorlar.

Büyük aşk hayatıyla da örnek gösterilen çiftin ‘Lola ve Nakoa-Wolf‘ adında 2 tane çocukları vardı.

Ünlü çift ortak bir açıklama yaparak boşanma kararlarını şu sözlerle duyurdu, “Üzerimizde bir baskı hissettik. Ailemizde de bir devrim yaşanıyor. Yaşanan değişiklikleri hissediyoruz. Bu nedenle yollarımızı ayırmaya karar verdik.” İfadesinde bulundu.

işte o gönderi;