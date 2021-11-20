İtalyan piyanist Kiann, Orhan Veli’nin şiirlerinden esinlenerek hazırladığı bestelerle Ankara’da konser verecek

İtalyan piyanist Kiann’in besteleri, müzisyen Ayşe Yavaş ve çellist Günce Uğurlu eşliğinde Ankaralı müzikseverlerle buluşacak. ‘Notalarla Orhan Veli’ başlığıyla düzenlenecek olan konserde piyanist Kiann, ünlü şairin ‘Birdenbire’, ‘Yaşamak’, ‘Gün Doğuyor’, ‘Hürriyete Doğru’, ‘İstanbul’u Dinliyorum’, ‘Güzel Havalar’, ‘Bir Şehri Bırakmak’ ve ‘Ave Maria’ şiirlerinden esinlenerek yaptığı bestelerin de aralarında yer alacağı 15 eser icra edecek.

Türkiye’de ilk kez 14 Kasım tarihinde İzmir’de sahne aldığını belirten İtalyan piyanist Kiann, klasik müzik eğitimine çocukluk yıllarında başladığını ve zamanla kendi bestelerini oluşturmaya başladığını söyledi.

Nitelikli eserler çalmaya değer verdiğini söyleyen Kiann, “Zaman içerisinde kendi müziğimi buldum ve bu kimsenin çalışmasını kopyalamamamı sağladı. Böylece bir şekilde müzikte sıradan olmayan kuralları buldum ve onlarla çalmaya çalışıyordum” ifadelerini kullandı.

Orhan Veli’nin şiirlerindeki nostaljik havadan etkilendiğini ve o şiirlerde hayatından parçalar bulduğunu belirten İtalyan piyanist Kiann, “Orhan Veli için yazdığım bir bestem var. Onun şiirlerini okumak, yeni parçalar üretmemi sağladı. Bence müziği tanımlamanız ve kategorilere ayırmanız gerekmez. Çünkü müzik gerçekten kendi adına konuşan bir dildir ve küresel dilidir. Sanatı kategorize edersek, bazı şeylerin anlaşılması zorlaşır. Bu yüzden en iyisi müziği seviyorsanız, karşınıza çıkan her şeyi dinleyin. Adı ne olursa olsun, beğendiyseniz dinlemeye devam edin.” dedi.